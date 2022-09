Regisseur Roman Polanski moet voor rechter verschijnen wegens laster

Er komt een proces voor laster tegen regisseur Roman Polanski, zo maakte een bron dicht bij het dossier bekend aan het Franse persagentschap AFP. Het proces komt er na een klacht van actrice Charlotte Lewis omdat de regisseur haar klacht rond seksueel misbruik openlijk in twijfel trok.

De 89-jarige Polanski zal zich op een niet nader gekende datum voor de correctionele rechtbank van Parijs moeten verantwoorden. Er is op 30 augustus een verwijzing gestuurd, maar de tenlastelegging wordt in Frankrijk tijdens de hoorzitting zelf onderzocht.

Volgens de intussen 55-jarige Lewis werd ze op amper zestienjarige leeftijd verkracht door Polanski. Haar beschuldiging dateert van 2010. Jaren later bestempelde de regisseur haar in een interview als “leugenaar”. De actrice diende daarop een klacht in voor laster.