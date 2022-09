Bild: “Dieven stalen voor 500.000 euro uit huis van Thomas Müller tijdens Bayern München-Barcelona”

Thomas Müller zal zijn 33ste verjaardag niet snel vergeten. De Duitser versloeg met Bayern München de Spaanse topclub Barcelona met 2-0 in de Champions League, maar verliet na de wedstrijd halsoverkop het stadion. Aanvankelijk dacht iedereen nog dat hij naar een verjaardagsfeestje moest, maar volgens het Duitse dagblad Bild werd er tijdens de wedstrijd ingebroken bij Müller thuis.

De dieven zouden voor 500.000 euro aan cash geld, juwelen en andere luxegoederen gestolen hebben. Meteen na de inbraak kwam de politie massaal ter plaatse. De agenten zetten nog honden in om het spoor van de inbrekers te proberen volgen, maar die konden niet meer gepakt worden. De dieven zouden via een open veld in de buurt ontsnapt zijn.