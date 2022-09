TUI snijdt in langeafstandsvluchten vanuit België: deze bestemmingen verdwijnen

De woordvoerder verwijst naar de hoge energieprijzen. Touroperator TUI werkt met brandstoftoeslagen en die liepen de voorbije maanden soms op tot 300 euro voor verre bestemmingen. Veel Belgische reizigers zijn niet bereid om dat te betalen. “Op bestemmingen als de Caraïben was het aanbod afgelopen zomer vaak al groter dan de vraag”, aldus Demeyere.

Het overbodige langeafstandsvliegtuig, een Boeing 787-Dreamliner, verhuist naar Nederland. Het zal er een verouderde Boeing 767 vervangen. Nederland heeft een stabielere vraag, met name voor de Nederlandse Antillen. “Het gaat erom dat we de toestellen inzetten waar ze het meest beantwoorden aan de vraag”, aldus nog de woordvoerder. “Wat er na volgende zomer zal gebeuren, zullen we later wel zien.”

Doordat er nog maar één Dreamliner zal vliegen vanop Brussels Airport, verdwijnen bestemmingen als Miami (in de Verenigde Staten) en Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) volgende zomer uit het aanbod. De andere bestemmingen blijven - Jamaica, Cuba, Mexico en Punta Cana in de Dominicaanse Republiek -, maar de frequentie wordt verlaagd.

Volgens Demeyere moet door de beslissing mogelijk een oplossing worden gezocht voor “maximaal tien personen”.