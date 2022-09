U19 van Racing Genk gaat onderuit tegen Slavia Praag in UEFA Youth League

De U19-ploeg van Racing Genk heeft woensdag een 1-2 nederlaag geleden in de heenmatch tegen Slavia Praag in de eerste ronde van het Domestic Champions Path van de Youth League. Op 5 oktober volgt de return nabij de Tsjechische hoofdstad.

Na zeven minuten bracht Mikulas Konecny de bezoekers op voorsprong. Slavia Praag-middenvelder David Planka kreeg in de 21e minuut een rode kaart, bij Racing Genk mocht verdediger Josue Ndenge Kongolo in de 75e minuut gaan douchen na een tweede gele kaart. Zijn overtreding in de zestienmeter leverde Slavia Praag een penalty op. Matej Zachoval (76.) zorgde voor de 0-2 vanaf de stip. Dario Cutillas Carpe (86.) wist nog te milderen voor de thuisploeg.

Dinsdag ging Club NXT U19 in zijn tweede groepswedstrijd met 2-1 onderuit tegen FC Porto. In groep B staan de jongeren van Club Brugge nu op de derde plaats met 3 punten, nadat ze vorige week Bayer Leverkusen met 4-1 klopten.

Club NXT speelt in het UEFA Champions League Path, waarin een poulesysteem gebruikt wordt. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales, de runner-ups naar de barrages. Als Belgisch kampioen treedt KRC Genk aan in het Domestic Champions Path, met een systeem van rechtstreekse uitschakeling. De acht winnaars van de tweede ronde komen in de barrages bij de runner-ups van het Champions League Path terecht.