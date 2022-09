Anderlecht-spits Fabio Silva: “Club Brugge bewijst dat Belgische competitie meer respect verdient”

Fabio Silva (22) kwam naar de persconferentie voor de match tegen FCSB. Daar stelden we de Portugese topschutter van Anderlecht vooral de vraag hoe hij de 0-4 pandoering van zijn ex-club Porto tegen Club Brugge had beleefd. “Ik geef toe: ik wilde dat Porto won omdat het mijn jeugdclub is”, aldus Silva.

Maar de Portugees zag ook goede kanten aan de Brugse zege. “Tegelijkertijd bewees Club Brugge ook hoe kwaliteitsvol de Belgische competetie is. Sommigen beweren dat het gemakkelijk is om in België te voetballen, maar die mensen moeten nu eens dieper nadenken. De kampioen van Portugal - Porto - werd fors geklopt door de kampioen van België. Dat geeft de competitie meer credits. Al blijft voor mijn de belangrijkste ploeg natuurlijk Anderlecht.”

De goalgetter gaf zo de Portugese criticasters lik op stuk die zijn uitleenbeurt van Wolverhampton aan Anderlecht niet begrepen.