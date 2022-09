Broer Paul Pogba opgepakt in afpersingszaak Juventus-speler

De Franse politie heeft de oudere broer van Juventus-speler Paul Pogba, Mathias Pogba, en drie andere personen gearresteerd in een afpersingszaak. Persbureau AFP zegt dat Mathias Pogba zichzelf volgens bronnen dicht bij het onderzoek woensdagmiddag heeft gemeld bij de onderzoekers en van zijn vrijheid is beroof in het belang van het onderzoek.