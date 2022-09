Trainer Shamrock Rovers kwam inspiratie opdoen…in België: “Wij kunnen Gent pijn doen”

De inspiratie om met drie achterin te spelen deed hij op in België, toen hij Europa rondreisde voor zijn trainerscursus. “Ik wilde hier leren hoe ze jonge spelers opleiden en dan keek ik vooral naar hun nationale elftallen. Het systeem met drie achterin hier, was een duidelijke invloed op hoe ik mijn teams laat spelen.” Meer nog, Bradley bezocht in die tijd ook de Jean-Marc Guillou-academie in Tongerlo, waar onder meer Denayer, Bongonda, Benson en Amuzu werden opgeleid. “Ik vond het heel interessant. Ik ben hier een aantal keer geweest om te zien hoe bepaalde ploegen en jeugdploegen trainden. Ik wilde toen een andere kijk op zaken, in mijn ontwikkeling als trainer.”

Shamrock Rovers liep dit seizoen buitenshuis flinke tikken op bij het Bulgaarse Ludogorets (3-0) en het Hongaarse Ferencvaros (4-0). “Dat waren teams van hoog niveau. AA Gent heeft mooie resultaten behaald in Europa, dus het is zeker een goeie ploeg. Maar of het van datzelfde niveau is, dat zullen we pas weten als we ertegen spelen. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar wij hebben het gevoel dat we hen voor problemen kunnen zetten. Ik denk echt dat we hen pijn kunnen doen.”

