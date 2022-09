Rangers speelt na weigering UEFA toch “God save the King” in Champions League

Glasgow Rangers heeft woensdagavond de Europese Voetbalbond (UEFA) uitgedaagd door “God Save the King” te laten weerklinken in het Ibrox Stadium voor de Champions League-wedstrijd tegen Napoli.

De Schotse club had aan de UEFA toestemming gevraagd om af te wijken van het Champions League-protocol en het Britse volkslied af te spelen voor de aftrap. Dat verzoek werd afgewezen, de UEFA liet enkel een minuut stilte en het dragen van rouwbanden toe ter ere van de overleden Britse koningin Elizabeth II.

Rangers, dat historisch nauwe banden heeft met de koninklijke familie, liet het volkslied echter toch weerklinken na de minuut stilte. Mogelijk levert dat de club een sanctie van de UEFA op.

Spelers en toeschouwers zongen de nieuwe versie van het Britse volkslied, waarin ‘God save the Queen’ is veranderd in ‘God save the King’, verwijzend naar de nieuwe koning Charles III.

In een van de tribunes van Ibrox was een tifo te zien met het silhouet van het hoofd van de koningin tegen een achtergrond van de Union Jack, de vlag van het Verenigd Koninkrijk.

Op Stamford Bridge in Londen, waar Chelsea Salzburg ontving, werd het volkslied niet gespeeld in het stadion maar spontaan gezongen door een deel van het publiek.