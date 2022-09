Telenet schakelt 3G-signaal binnen twee jaar uit

Telenet/BASE gaat binnen twee jaar, vanaf september 2024, zijn 3G-signaal uitschakelen. De overgrote meerderheid van de klanten heeft een mobiel toestel dat werkt op de nieuwere 4G- of 5G-technologie en dus zouden de meesten hier geen hinder van mogen ondervinden. “Het aantal toestellen dat enkel werkt op 3G, is de afgelopen jaren fors gedaald en bedraagt momenteel nog maar 1 procent op het netwerk”, zegt Telenet donderdag.

De frequenties van 3G zullen na de afschakeling benut worden om het 4G- en 5G-netwerk nog sneller en stabieler te maken, geeft het telecombedrijf als verklaring voor de uitschakeling.

3G of mobiel internet van de derde generatie werd in België gelanceerd in 2004. Het zorgde ervoor dat gebruikers voor het eerst buitenshuis konden surfen op het internet aan hoge snelheid. Intussen werd 4G ingevoerd -wat nog hogere surfsnelheden toelaat- en is de uitrol van 5G gestart. Veel van die nieuwe toepassingen vragen veel bandbreedte; het mobiele dataverbruik stijgt elk jaar met 30 procent. “Door de netwerkcapaciteit van het oudere 3G-signaal vrij te maken en te benutten voor 4G en 5G, kan Telenet zijn klanten meer capaciteit, stabiliteit en hogere snelheden bieden. Om dezelfde redenen schakelen operatoren overal ter wereld deze oudere technologie stilaan uit, of hebben ze dit zelfs al gedaan.”

De uitschakeling door Telenet gebeurt gefaseerd: bellen en surfen over 3G zal kunnen tot september 2024. Oudere toestellen die niet werken op 4G, zullen nadien nog het 2G-signaal kunnen blijven gebruiken, dat Telenet ondersteunt tot minstens 2027. Alle klanten zullen hierover persoonlijk een bericht ontvangen, zegt het bedrijf.

Telecomoperator Orange kondigde enkele maanden geleden reeds aan dat het stopt met zijn 3G-diensten. Die zullen geleidelijk worden afgebouwd vanaf midden volgend jaar, om in 2025 definitief uitgeschakeld te worden.