Sta jij ook altijd te twijfelen in de frituur? Gebruik dan onze handige vleesjeswijzer

“Een klein frietje met tartaar...” en dan zie je die veelheid aan vleesjes klaarliggen om gekozen te worden. Bitterballen vanavond? Of toch maar een Mexicano? Zin in iets met vis of juist veggie, en hoe smaken al die vleesjes die je nog nooit geproefd hebt? Onze vleesjeswijzer helpt je snel een lekkere keuze te maken. Of dat hopen we toch.