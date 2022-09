“Sommigen vallen dood met zo’n intoxicatie”: militair betrapt met 3,75 promille in bloed

Een 45-jarige militair uit Vlamertinge bleek na een aanrijding met een geparkeerd voertuig een waanzinnige 3,75 promille alcohol in zijn bloed te hebben. De man kampt met een drankprobleem na een relatiebreuk, de politierechter laat onderzoeken of hij nog geschikt is om te rijden.

De man is adjudant in het Belgisch leger en is gelegerd in Koksijde, eerder werkte hij ook op Kleine Brogel. Op 28 december vorig jaar reed hij een geparkeerd voertuig aan in Roeselare. “Toen het slachtoffer de politie dreigde te bellen, vluchtte hij weg”, zei de procureur op het proces. “Later werd duidelijk waarom: hij had 3,75 promille alcohol in het bloed. Dat is ontzettend veel, hij was erg dronken en struikelde.”

Volgens zijn advocaat is de man een zeer correcte mens op zijn werk, maar heeft hij het lastig sinds een relatiebreuk. “Hij werd verliefd op een vrouw en toen die relatie stuk liep, raakte hij verslaafd aan de drank. De intoxicatie waarmee hij gevat werd, is inderdaad zeer hoog. Sommigen vallen dood met zo’n intoxicatie.”

De man werd na de feiten een tijdlang opgenomen om aan zijn drankprobleem te werken en zou nu aan de beterhand zijn. De rechter laat een deskundige zijn rijgeschiktheid onderzoeken. Wordt vervolgd op 1 december.