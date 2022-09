HET PUNT VAN VAN IMPE. “Toonde de premier zich een echte leider?”, vroegen we aan Bouchez. Zijn stilte was héél veelzeggend

“Een prijsplafond! Er komt een prijsplafond op gas! Heel Europa luistert naar ons!” Dat was zowat de blijde boodschap van de federale regering in aanloop naar de Europese energiemaatregelen. Maar in de speech van commissievoorzitter Von der Leyen was dat plafond slechts een voetnoot, en het is lang niet zeker dat het er ook komt. “Dit is gezichtsverlies voor België”, vindt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Ik vind het gevaarlijk om in deze tijden zo te communiceren.”