Wie de verwarmingspremie niet automatisch kreeg, heeft nog één maand tijd voor aanvraag

De regering voerde eerder dit jaar een federale verwarmingspremie van 100 euro netto in. Het ging om een van de maatregelen in het licht van de torenhoge energieprijzen. Elk gezin met eind maart een contract voor elektriciteit voor huishoudelijk gebruik heeft er recht op. Voor contracten voor commerciële of professionele activiteiten is er geen premie, idem voor tweede verblijven.

Veel gezinnen kregen de premie reeds automatisch, via een vermindering van het voorschot of de afrekeningsfactuur, of kregen het bedrag gestort. Wie ze niet automatisch kreeg, moet de premie zelf aanvragen. Tot nu hebben 70.000 gezinnen dat reeds gedaan. De aanvraag indienen kan via de website van de FOD Economie of via de post.

De automatische toekenning is gebaseerd is op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. Daarom kon het voor sommige consumenten gebeuren dat de premie er niet automatisch kwam. Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, gebeurde de ‘matching’ immers automatisch. Pakweg een ontbrekend busnummer of een letter te veel in de naam kan het proces verstoren.

Begin augustus meldde de FOD dat 15 procent van de huishoudens, of ongeveer 775.000 gezinnen, nog geen federale verwarmingspremie hadden ontvangen, hoewel ze daar wel recht op hebben. Er was toen sprake van 5.000 gezinnen die zelf al de aanvraag hadden ingediend. Maar het cijfer van 775.000 blijkt een overschatting, zo klinkt het donderdag, onder meer omdat er meer mensen automatisch werden gematcht dan eerst verwacht en omdat de berekening verfijnd is. Hierdoor zijn er “merkbaar minder gezinnen” die de aanvraag nog moeten doen dan eerst aangenomen. Daarbij merkt de FOD op dat tweede verblijven of meerdere contracten op één adres niet in aanmerking komen voor de korting.

Een schatting om hoeveel gezinnen het nog gaat, is nu niet mogelijk, klinkt het. “Wat we wel weten is dat 4,1 miljoen gezinnen de premie automatisch kregen, dat reeds 70.000 gezinnen de aanvraag invulden en dat het eerdere cijfer van 775.000 een overschatting was.”