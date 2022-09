Er zijn nieuwe details uitgelekt over de moord op Magali Wagner en haar dochter Coline uit Kraainem. Het net sluit zich zo steeds meer rond de verdachten Pierre D., de ex van Magali, bokscoach Patrick Beby N. en een tussenpersoon. Onder meer de sms’jes over ‘verbouwingen aan de woning’ laten weinig aan de verbeelding over.