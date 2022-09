“Op de parking dacht ik: wat is mij overkomen?” Slachtoffer van Turnhoutse gynaecoloog die wordt verdacht van verkrachting getuigt

Voor een routinecontrole kwam een jongedame in 2013 bij Ben V.R. (58) uit Turnhout terecht. Het werd een doktersbezoek dat haar de komende jaren zou tekenen. Woensdag getuigde het slachtoffer voor de rechtbank in Antwerpen. De gynaecoloog stond er terecht voor de verkrachting van in totaal acht vrouwen. “Jarenlang heb ik het proberen weg te stoppen, maar wat mij overkomen is, blijft heel aanwezig”, getuigt ze.

LEES OOK. Gynaecoloog ontkent verkrachting van acht vrouwen: “Even kijken of alles nog marcheert” (+)

“Ik was een jaar voordien bevallen van mijn zoontje en moest naar de gynaecoloog voor een routine-onderzoek”, vertelt het slachtoffer. “Ik had geen specifieke vragen of problemen, maar hij begon wel opbouwend vragen te stellen over mijn seksleven. Hoe het met mijn libido en dat van mijn man gesteld was. Ik antwoordde dat dat met een kind wat moeilijker was. Toen ging hij me onderzoeken. Hij ging kijken of alles nog ‘marcheerde’ – dat waren zijn letterlijke woorden. Toen ging hij met zijn vingers in mijn vagina en begon hij mijn clitoris te stimuleren.”

Hoe lang dat alles duurde, kan het slachtoffer zich niet meer herinneren. “Ik zei dat het me niks deed, en toen is hij gestopt. Ik heb me aangekleed en ik ben naar buiten gegaan. Op de parking drong het door: ‘Wat is mij overkomen?’”

LEES OOK. Vrouwen getraumatiseerd door misbruik gynaecoloog: wat mag hij wel doen en wanneer moet je je vragen stellen? (+)

Volgens de advocate van het slachtoffer zocht de gynaecoloog twee weken vóór de afspraak ook details op in haar medisch dossier. Daarin kon hij lezen dat ze een voorgeschiedenis van antidepressiva had, en dat gebruikte hij later ook tegen haar. “Hij zei dat mijn verhoor ‘wazig’ was, en noemde ook de medicatie die ik nam.”

Ben V.R. riskeert vijf jaar effectieve celstraf, maar blijft de feiten hardnekkig ontkennen. Daar heeft het slachtoffer het moeilijk mee, maar woensdag kon ze voor de rechtbank wel een en ander rechtzetten. “Ik weet dat ik ben opgekomen voor mezelf, dat ik me niet meer laat doen”, vertelt ze moedig.