Man in bloot bovenlijf slaat oudere man voor het oog van heel plein in elkaar, dader én slachtoffer spoorloos wanneer politie aankomt

Een jongere man heeft donderdag rond 18 uur een oudere tot bloedens toe in elkaar geslagen voor het oog van het hele Statieplein in Aalst. De politie was zeer snel ter plaatse en kamde zelfs de fietsenstelling uit, maar beide vogels waren gaan vliegen.

De stationsomgeving in Aalst is al langer de scène van tal van incidenten. Ditmaal had een man in ontbloot bovenlijf, volgens omstanders zo’n dertig jaar oud, een oudere, kalende man met grijs haar in elkaar geslagen. Volgens de getuigen “bleef de jonge man maar kloppen” en snauwde hij zijn opponent dat “hij hem wel zou krijgen”. Politie en ambulance waren bijzonder snel ter plaatse, ook de drugshond werd ingezet, maar tegen dan hadden de beide berokkenen zich al uit de voeten gemaakt. De politie kamden ook de fietsenstalling van het station uit naar waar een van beiden zou zijn naartoe gerend, maar tevergeefs. Het incident doet de vraag naar een permanente politiepost in het Aalsterse station opnieuw oplaaien.