Voorbereiding werken afbraak Doel 3 kan wachten: nucleaire waakhond FANC geeft groen licht

Die kerncentrale stopt op 23 september met de productie van stroom en de plannen voor de voorbereiding van de ontmanteling liggen op tafel. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden had aan het FANC gevraagd of die ontmantelingsoperatie op een veilige manier uitgesteld kon worden. Volgens de CD&V-minister heeft het FANC nu geantwoord “dat een alternatieve planning voor de voorbereiding van de ontmanteling (...) niet uitgesloten is, mits er voldoende zekerheid is over de nucleaire veiligheid”.

De wettelijke sluitingsdatum voor Doel 3 is 1 oktober van dit jaar, maar volgens het recent goedgekeurde sluitingsplan zou 23 september de laatste dag zijn waarop de kerncentrale stroom produceert. Volgens De Tijd zijn “de werkzaamheden ter voorbereiding van de ontmanteling van de reactor goedgekeurd”. Vanuit uiteenlopende politieke hoek weerklinkt steeds luider de roep om die ontmanteling tegen te houden. De energiecrisis is daarin de voornaamste raadgever.

Alternatieve planning

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden had het FANC daarom gevraagd om te onderzoeken “of de voorbereiding van de ontmanteling van Doel 3 op een veilige manier kan worden uitgesteld”. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over de stopzetting van de kerncentrale op zich, maar enkel de daaropvolgende ontmanteling. Dat zou het eventueel mogelijk maken om de centrale op een latere datum weer op te starten.

Volgens minister Verlinden heeft het FANC nu een antwoord bezorgd. Daarin zegt de nucleaire waakhond dat “een alternatieve planning voor de voorbereiding van de ontmanteling (...) niet uitgesloten is, mits er voldoende zekerheid is over de nucleaire veiligheid”. Volgens Verlinden zal de analyse van het FANC nu verder besproken worden in de schoot van de regering. “Maar op veiligheid zullen we nooit compromissen sluiten.”

In ‘Terzake’ benadrukte Verlinden dat ze met haar vraag “geen uitspraak wil doen over de wenselijkheid van het verlengen van Doel 3”. De CD&V-minister wilde vooral vragen of de ontmanteling op een veilige manier kon uitgesteld worden om een “onherroepelijke sluiting” van Doel 3 te vermijden.

Stel dat er beslist zou worden over de levensduurverlenging van extra kerncentrales en dat daarover een akkoord kan gevonden worden met Engie/Electrabel, dan moeten er volgens Verlinden nu “geen dingen gebeuren die die mogelijkheid uitsluiten”. Zelfs als er een akkoord komt over de verlenging van Doel 3 is dat volgens Verlinden “zeker niet voor morgen”. Zij wijst onder meer op de noodzaak van bijkomende veiligheidsstudies, het aankopen van nucleaire brandstof,...

Bouchez: “Engie moet stoppen zich achter valse excuses te verbergen”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzette zich gisteren/woensdag ook al fel tegen de berichten over de ontmanteling van Doel 3. Op Twitter zegt Bouchez nu dat Engie “moet stoppen zich achter valse excuses te verbergen”. “Het is perfect mogelijk om het hele nucleaire park te behouden zonder het te ontmantelen. Dat is een strategische plicht. Genoeg gepalaverd en vooruit nu!”, tweet de MR-voorzitter.