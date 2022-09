Slachtoffer van gynaecoloog getuigt: “Hij vroeg hoe het met mijn libido was gesteld”

De gynaecoloog die woensdag in Turnhout voor de rechter stond voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van acht patiëntes, deed dat met voorbedachten rade. Dat zegt advocate Barbara De Backer. “De arts screende de medische dossiers van vrouwen die bij hem een afspraak maakten veelvuldig, en ging bij vrouwen met psychische problemen over tot ongeoorloofde handelingen.” Zo ook bij L. Zij getuigt vandaag opnieuw. Ze sprak er nooit met iemand over, tot ze in 2018 las over het ontslag van dokter Ben V.R.