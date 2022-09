Regering denkt aan korting van 650 euro op de energiefactuur, maar niet voor iedereen

Premier Alexander De Croo wil vandaag een nieuw energiepakket aankondigen. Vooral de middenklasse zou op steun kunnen rekenen. Een basispakket energie moet een modaal huishouden zo’n 650 euro opleveren. Discussie is er wel nog over de vraag wie dat pakket zal moeten krijgen.

Fiftyfifty. Zo schat een insider de kansen van de federale regering om vandaag met een nieuw pakket energiemaatregelen over de brug te komen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft zijn kans alleszins geroken, nu de Vlaamse regering de energiekwestie nog maar eens een week voor zich uitschuift. Het pakket dat de federale ploeg heeft voorbereid, focust vooral op de energiefacturen van de middenklasse. De één miljoenen huishoudens die aanspraak maken op het sociaal tarief worden al goed ondersteund, is de redenering. Voor de groep daarboven – de middenklasse, zeg maar – wil De Croo een basispakket energie in het leven roepen.

Gisteren was er op het niveau van de kabinetten al veel overleg over dat basispakket. Er werd afgesproken om verder te timmeren aan een voorstel van premier De Croo: op de eerste 5.000 kWh energie zou je vanaf november een fikse korting krijgen. Die komt neer op zo’n 650 euro, wellicht verspreid over zowel de gas- als de elektriciteitsfactuur. Bronnen dicht bij De Croo bevestigen dat de korting sowieso in die grootteorde zal liggen, ook al wijzigt er straks nog iets aan de details.

Variabel contract

De korting komt er wel niet voor iedereen. Naast de mensen binnen het sociaal tarief denkt de regering eraan om énkel de huishoudens met een variabel contract te weerhouden. Over wie recent een vast contract afsloot is er nog discussie, want ook zij krijgen maandelijks torenhoge facturen in de bus. Grootste twistpunt tussen de coalitiepartners is vooral of ook de hoogste inkomens de korting moeten krijgen. In het voorstel van De Croo vallen ze uit de boot. Alhoewel: ze zouden eerst de korting op hun factuur krijgen om die later weer te moeten terugbetalen via de belastingen. Maar de Franstalige liberalen zijn daar principieel tegen, minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ziet vooral praktische problemen omdat de elektriciteitsfactuur zo aan de belastingbrief gekoppeld moet worden.

In ieder geval denkt de regering eraan om tussen de 500 en de 700 miljoen euro te spenderen aan dat basispakket energie. En dat is niet alles: ook andere maatregelen zullen geld kosten. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft bijvoorbeeld opnieuw een kader voor tijdelijke werkloosheid uitgetekend om, net als tijdens de coronacrisis, bedrijven in moeilijkheden te helpen hun werknemers aan boord te houden. Ook andere instrumenten uit coronatijden zullen van onder het stof gehaald worden.