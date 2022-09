Insuline toedienen aan leerling met diabetes is eigenlijk illegaal, maar nieuw statuut moet oplossing bieden

Een spuit met insuline voor een leerling met diabetes, of eentje met adrenaline voor een crèchekind met notenallergie? Strikt genomen mogen alleen verpleegkundigen die toedienen, en dus niet de leerkrachten of kinderverzorgers die erbij zijn tijdens de crisissituatie. Minister Vandenbroucke wil daar nu verandering in brengen, met het statuut van “bekwame helper”.

Eigenlijk overtreed je de wet als je als partner van een diabetespatiënt helpt met de insuline-injecties. Of als je als leerkracht of sportcoach medicatie geeft aan een kind. Zelfs opvoeders in een gehandicaptenvoorziening mogen eigenlijk niet zomaar antibiotica toedienen. Het is vaak behelpen met informele afspraken en doktersbriefjes.

De welzijnssector en organisaties als de Diabetesliga vragen al langer om een oplossing voor die juridische schemerzone. Het statuut van “bekwame helper” zou een oplossing bieden. Voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) legde het enkele jaren geleden al eens een oplossing op de regeringstafel. Maar dat strandde omdat de federatie van verpleegkundigen dwars lag.

“We moeten dat taboe doorbreken”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nu. “Als er op school een leerling met diabetes is, moet iemand de eerste en dringende zorg kunnen toedienen wanneer een crisissituatie zich voordoet. Ik zal een voorstel om het statuut van bekwame helper te regelen voorleggen in de regering en ik hoop dat ik mijn collega’s kan overtuigen.”

Om “bekwame helper” te worden, is geen diploma nodig. In het voorstel van enkele jaren geleden volstond het om aan de huisarts te tonen dat je een spuit kan zetten en de specifieke ziekte begrijpt.