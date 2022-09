Reproductiegetal stijgt weer boven 1, coronapandemie wint weer aan kracht

Tussen 6 en 12 september testten dagelijks gemiddeld 1.664 mensen positief, dat is een stijging met 8 procent op weekbasis. Het reproductiegetal, dat berekend wordt op basis van het aantal vastgestelde gevallen, is ook toenemen en ligt nu boven 1 (1,053). Als de Rt-waarde hoger is dan 1, dan wint de coronapandemie aan kracht.

In de periode van 6 tot 12 september is het aantal uitgevoerde testen licht blijven stijgen, met een gemiddelde van 8.749 testen per dag. De positiviteitsratio voor België voor dezelfde periode blijft stabiel (20,1 procent).

Van 9 tot en met 15 september werden elke dag gemiddeld 55,6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met acht procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Er liggen momenteel nog 707 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat is een daling met 4 procent ten opzichte van een week eerder. Van hen liggen nog 56 patiënten op de afdeling intensieve zorg (+2%).

Tussen 6 en 12 september overleden elke dag gemiddeld 6,4 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een stijging met 15 procent ten opzichte van de week daarvoor, al wil dat met zulke lage cijfers niet veel zeggen. De gerapporteerde sterfgevallen werden voornamelijk in het ziekenhuis gemeld.

Volgens de in Vaccinnet+ geregistreerde gegevens was op 13 september 24,7 procent van de kinderen tussen 5 en 11 jaar volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad voor de tweede boosterdosis bedraagt 15,7 procent bij personen tussen 65 en 84 jaar en 48,7 procent bij personen ouder dan 85 jaar.