Vlaams minister van Media Benjamin Dalle erg kritisch voor VRT: “Ik heb me verslikt in mijn koffie”

De VRT ligt dezer dagen op verschillende fronten onder vuur. Of het nu gaat om de omstreden ‘Fire’-documentaire, het geschrapte regionale ochtendblok op Radio 2, de toplonen voor schermgezichten, het gebrek aan diversiteit, of de kritiek op Karl Vannieuwkerke: in een interview met Het Laatste Nieuws spaart Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zijn kritiek niet.

Recentelijk kwam de openbare omroep onder vuur te liggen voor de Fire-documentaire, waarin getuigen bleken rijk te worden met een piramidespel. “De VRT is assertief in het proberen te bereiken van jonge kijkers via haar digitaal aanbod”, aldus Dalle. “Bij Fire is dat volledig verkeerd gelopen. De manier waarop dat programma is uitgewerkt en werd gepresenteerd, was verkeerd.”

William Boeva deed deze week op sociale media zijn beklag over het gebrek aan diversiteit op het scherm, kritiek waar Dalle zich in kan vinden. “In de beheersovereenkomst staan heel ambitieuze doelstellingen rond gender, migratieachtergrond en handicap. De VRT is er nog niet: een inhaaloperatie is nodig”, zei Dalle daarover.

Schrapping regionaal ochtendblok en ‘FC De Kampioenen’

Ook het feit dat het regionale ochtendblok bij Radio 2 wordt geschrapt, kan Dalle maar moeilijk slikken. “Ik heb me verslikt in mijn koffie toen ik het nieuws las. Lokaal nieuws behoort tot het DNA van Radio 2. VRT heeft mij verzekerd dat het regionaal nieuws even belangrijk zal blijven: the proof of the pudding is in the eating. We gaan dat nauwgezet opvolgen.”

Dalle uit voorts ook kritiek op de herhalingen bij de tv-zenders van de openbare omroep. “Begin jaren 90 heb ik heel veel naar FC De Kampioenen gekeken, en nadien ook naar de herhalingen. Maar nu is het wel al lang dat men bezig is met herhalingen”, zegt de minister. “De schrapping(van bepaalde omstreden afleveringen, red.) is een keuze van de VRT, ik kan daar begrip voor opbrengen. Je kan ook duiding bij de uitzendingen geven, of ze totaal niet meer uitzenden omdat er al genoeg herhaald is. Belangrijk is vooral dat de VRT helder en duidelijk communiceert over zulke beslissingen. Ik was op reis in Portugal toen ik hierover las. Het was een krant die daar toevallig op is gestoten. Vervolgens kwam er weinig uitleg vanuit de VRT. Dat was niet de beste aanpak.”