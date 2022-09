Politie waarschuwt voor valse agenten die vragen om “waardevolle spullen buiten te zetten”

Genk/Lanaken/Maasmechelen

De politiezones Carma en Lanaken-Maasmechelen waarschuwen voor oplichters die mensen opbellen en vragen om geld of juwelen voor hun deur zetten. Recent kregen in de twee zones al drie oudere vrouwen zo’n verdacht telefoontje. Een van hen dreigden de oplichters zelfs in elkaar te slaan als ze niet meewerkte.