Discussie over fusie laait opnieuw op in Zwijndrecht: “Wij kunnen perfect alleen verder”

Naar aanleiding van de opmaak van een zogenaamde ‘bestuurskrachtanalyse’, is in Zwijndrecht de discussie opnieuw opgelaaid over een mogelijke fusie met omliggende gemeenten. Enkele maanden geleden beschuldigde oppositiepartij N-VA burgemeester André Van de Vyver er nog van fusiegesprekken te blokkeren.

“Een fusie is misschien geen noodzaak, maar wel een opportuniteit”, zegt N-VA-fractievoorzitter Danny Van Hove. “Buurgemeenten Kruibeke en Beveren hadden in het voorjaar al fusieplannen bekendgemaakt. De bestuurskrachtanalyse moest nagaan of Zwijndrecht als zelfstandige gemeente al dan niet kon voortbestaan, maar Groen verzet zich tegen verkennende gesprekken.”

Volgens Van Hove staan de financiën onder druk in Zwijndrecht. “Ofwel wordt er ernstig bespaard, ofwel dient men de belastingen te verhogen.” N-VA geeft verder aan dat lastige mobiliteitsvraagstukken en dossiers als PFAS een kennis vereisen die de kleine gemeente niet in huis kan halen. De Vlaamse overheid geeft een aanzienlijke, eenmalige, financiële steun voor fuserende gemeenten.

Burgemeester André Van de Vyver (Groen) vertelt dat hij nog altijd geen vragende partij is voor een fusie. “Wij hebben onze eigen smoel”, aldus Van de Vyver. “Ja, er zijn uitdagingen, zoals het kleine politiekorps en de grote industrie. Maar gezien onze grootte, kunnen wij perfect alleen verder. Bij een fusie zouden onze inwoners financieel én qua dienstverlening veel moeten inleveren.”

N-VA vreest tot slot voor een verplichte fusie. “Steeds meer wordt verwacht dat de huidige vrijwillige fusies worden vervangen door de verplichte fusie voor gemeenten met minder dan 35.000 inwoners. De kans is dan vrij groot dat Zwijndrecht zal worden toegevoegd aan de stad Antwerpen.” Volgens Van Hove is niemand emotioneel gezien voorstander van een fusie, maar moet de optie wel bekeken worden nu er nog vrije keuze is.