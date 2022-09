Deurne

Geen kapotte koelcellen bij de Makro in Deurne, wat in de vestiging in Eke wel het geval was, maar er blijven toch veel (koel)vakken leeg omdat bepaalde leveranciers door de financiële onzekerheid weigeren te leveren. Cynisch neveneffect van alle aandacht voor de noodlijdende winkelketen: het levert wel extra klanten op.