DE STEMMEN VAN ASSISEN. De mol op het parket. “Ze logde zelfs in met het wachtwoord van haar collega, en speelde geheime info door aan criminelen”

Ze was een nette jongedame, aan het begin van een carrière bij Justitie. Maar toen de politie de Sky ECC-app kraakte, en zicht kreeg op het communicatienetwerk van de hele onderwereld, bleek Duygu C. een mol. Ze zocht geheime informatie op - via een wachtwoord van haar collega nota bene - en speelde die door aan criminelen. In deze podcast vertellen we hoe Duygu C betrapt werd, en hoe plots de grot van Ali Baba open ging voor de speurders.