Ferrero in Aarlen krijgt definitieve vergunning na salmonellabesmetting

De fabriek van Ferrero in Aarlen heeft een definitieve vergunning gekregen drie maanden nadat het bedrijf onder voorwaarden mocht heropstarten van het federale voedselagentschap FAVV.

“We zijn uiteraard blij dat we de definitieve vergunning voor onze fabriek in Aarlen teruggekregen hebben, na de voorwaardelijke toelating die op 17 juni was gegeven”, zei woordvoerster Laurence Evrard vrijdag. Sinds die datum mocht de Waalse vestiging van het bekende Italiaanse merk weer produceren, maar werd ze streng gecontroleerd door het FAVV.

“Ferrero leefde alle voorwaarden na die we opgelegd hadden”, preciseerde Aline Van den Broeck, woordvoerster van het voedselagentschap. “De belangrijkste voorwaarde was dat alle grondstoffen, halfafgewerkte producten en afgewerkte producten nauwgezet geanalyseerd worden en conform zijn.” Het FAVV voerde negen inspecties uit die allemaal gunstig waren. “Bijgevolg hebben we weer een definitieve productievergunning verleend”, legde de woordvoerster uit.

De productie bij Ferrero werd in april stilgelegd nadat salmonella in Kinder-chocoladeproducten ontdekt was. Het voedselagentschap zal de fabriek minder intensief controleren, maar blijft waakzaam. “We volgen haar van nabij op en de komende maanden worden verscheidene onaangekondigde controles verricht”, verzekerde Van den Broeck.