Proces aanslagen Brussel: strafvervolging tegen Ali El Haddad Asufi is niet onontvankelijk

De strafvervolging tegen Ali El Haddad Asufi is niet onontvankelijk. Dat heeft het Brusselse hof van assisen vrijdag beslist. De verdediging van de man had dat opgeworpen omdat hij in Parijs al was verschenen voor zijn aandeel in de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, en daar veroordeeld was tot tien jaar cel.