Hij danst niet naar de pijpen van Atlético: hoe een dansje van Vinicius Junior plots een staatzaak geworden is

Een dansje waarmee Real Madrid-ster Vinícius Júnior (22) doelpunten viert, is plots een staatszaak geworden. Aanleiding is een dreigement van Koke, de aanvoerder van Atlético Madrid dat er gegarandeerd problemen van komen als Vinícius tijdens de Madrileense derby (zondag om 21u) aan het dansen gaat. Braziliaanse voetballers en ex-voetballers springen massaal in de bres voor Vinícius Junior, die niet van plan lijkt naar de pijpen van de criticasters te dansen.

Tien jaar geleden ontrolden fans van Real Madrid een spandoek met een gigantische advertentie: “Gezocht: een waardige tegenstander voor een derby met wat niveau.” Provocaties en controverses zijn nooit ver weg als stadsgenoten Atlético Madrid en Real Madrid het tegen elkaar opnemen in El Derbi. Vraag maar aan Thibaut Coiurtois, die tussen 2011 en 2014 voor Atlético keepte en nu voor Real Madrid. In mei blikte hij terug op de Champions League-finale van 2014, toen hij als doelman van Atlético verloor van Real. Courtois zei dat hij nu aan de goede kant van de geschiedenis stond. Prompt braken Atlético-fans zijn gedenksteen bij het stadion uit.

Courtois mag zich zondagavond aan verwensingen verwachten, maar de Braziliaanse linkerwinger van Real Madrid, Vinícius Júnior, dreigt de meest geviseerde Real-speler te worden in het Wanda Metropolitano.

© Real Madrid via Getty Images

Het begon vorige zondag, toen Vinícius Júnior hard werd aangepakt door tegenstander Mallorca. De Braziliaan dribbelde, protesteerde en ging in discussie met spelers en de bank van Mallorca. Naar verluidt zou trainer Javier Aguirre naar een van zijn spelers geroepen hebben: “Haal hem neer! Haal hem neer!” Toen Vinícius Júnior zijn gram haalde door de 2-1 te scoren, voerde hij zijn dansje op, waarmee hij enkele spelers van Mallorca het bloed vanonder de nagels haalde.

Naar aanleiding van de derby werd Atlético Madrid-aanvoerder Koke gevraagd wat er zou gebeuren als Vinícius Júnior in het Wanda Metropolitano een doelpunt zou vieren door te dansen. “Dan zouden er problemen komen, gegarandeerd”, zei Koke.

U moet weten: Vinícius Júnior is een begenadigd danser, iets wat hij deze zomer demonstreerde tijdens een optreden van de Braziliaanse popster Ludmilla. Hij werd door haar van de dansvloer geplukt en wist op het podium zonder voorbereiding haar choreografie te volgen. Vinícius viert zijn doelpunten vaak met dansjes.

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti reageerde nog laconiek op de uitspraak van Koke: “Hij (Vinícius, red.) is een Braziliaan en danst goed. Ik zie niet in wie daar problemen mee kan hebben.”

© ISOPIX

Maar in Brazilië, waar muziek en dans in de cultuur zitten verweven, is het een staatszaak geworden. De Braziliaanse PSG-ster Neymar reageerde op Twitter en Instagram: “Dribbel, dans en wees jezelf. Ik ben blij met hoe je bent. Kop op jongen en bij onze volgende goal dansen we gewoon weer.” Vinícius antwoordde met “altijd” en een foto waarop Neymar en hij aan het dansen waren in het shirt van de Braziliaanse nationale ploeg. Dat doet vermoeden dat Vinícius Júnior niet van plan is zich in te houden.

Zelfs Pelé, de allergrootste Braziliaanse voetballer ooit, liet van zich horen op zijn sociale media. “Voetbal is plezier. Het is een dans. Het is echt een feest. Hoewel racisme nog steeds bestaat, zullen we niet toestaan dat het ons doet stoppen met lachen. We zullen racisme bestrijden door te vechten voor ons recht om gelukkig te zijn.”

© AFP

Pelé verwees naar uitspraken van Pedro Bravo, de voorzitter van de Spaanse spelersmakelaars, in de controversiële televisieshow El Chiringuito. In de discussie over Vinícius Jr. ging hij helemaal uit de bocht: “Je moet je medespelers en tegenstanders respecteren en stoppen de aap uit te hangen. Als je een doelpunt maakt en je wil samba dansen, ga dan naar een sambastadion in Brazilië”, zei hij.

Verhitte discussies halen niet alleen het lelijke in de mens naar boven. Raphinha, een Braziliaan die voor nochtans voor FC Barcelona voetbalt, de aartsrivaal van Real Madrid, postte een foto van Vinícius met daarbij: “Ik wil dans zien, ik wil geluk zien.”

Hopelijk nemen ze daar bij Atlético Madrid een voorbeeld aan.