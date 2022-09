Christian Burgess beseft dat Union moet winnen in Eupen in jacht op nieuw Europees voetbal: “We gaan de Europa League niet winnen, hè”

Union haalde opgelucht adem na het laatste fluitsignaal tegen Malmö donderdagavond. 3-2-winst en de drie punten zijn een feit, maar centrale verdediger Christian Burgess (30) – goed voor een goal en een assist – ziet toch nog veel werkpunten voor Union. “We maken het onszelf te moeilijk door domme fouten te maken. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Oké, we verliezen de bal tegen Malmö bijvoorbeeld op het middenveld, maar daarna hebben we nog tijd zat om dat recht te zetten. Ik moet de beelden kunnen terugzien om alles te analyseren, maar het is een feit dat we soms nog te naïef zijn. Ik ben vooral opgelucht dat we hier wegkomen met de drie punten, dat is uiteindelijk wat telt.”

En dat klopt: dankzij de overwinning telt Union in zijn Europa League-poule al zes punten voorsprong op Union Berlin en Malmö. “Maar mij hoor je nog niet zeggen dat we een grote stap hebben gezet richting Europese overwintering. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen, dus deze groep ligt nog helemaal open. Onze volgende wedstrijd is een verplaatsing naar Braga, dat zal erg lastig worden. Of ploegen ons nu wel beginnen vrezen? Na onze prestatie tegen Malmö denk ik eerlijk gezegd van niet. Maar we hebben wel al respect afgedwongen en dat hebben we ook verdiend. We moeten gewoon consistenter worden. Tegen Union Berlin speelden we een van onze beste wedstrijden, terwijl we ons tegen Malmö gelukkig mogen prijzen met de drie punten. We moeten stoppen met onszelf in de nesten te werken. We hebben al bewezen dat we erg sterk spelen als we onze dag hebben, dus het is nu aan ons om daar meer regelmaat in te krijgen”, aldus de Brit.

Focus op competitie

De focus moet hoe dan ook op Eupen liggen nu. Een lastige verplaatsing, en ook de statistieken heeft Union alleszins niet mee: na de vorige twee Europese overwinningen ging Union telkens de boot in in de competitie. “Al verdienden we tegen Genk die nederlaag niet. We kregen toen in het slot een ongelukkig doelpunt tegen op corner, dat kan gebeuren. Maar ik denk niet dat we per se een switch moeten maken”, stelt Burgess. “Het is natuurlijk een andere competitie dus er liggen andere uitdagingen. Het is een lastige verplaatsing, maar we moeten onze rug rechten na de nederlaag tegen Genk. Drie punten zijn het allerbelangrijkste zondag, want we willen de top niet te ver laten uitlopen. We beseffen dat we punten moeten pakken in de competitie als we ook volgend jaar in Europa willen spelen. Dat is de enige manier om ons te kwalificeren voor Europees voetbal, want we gaan de Europa League niet winnen, hè. We zullen dus moeten presteren in de competitie, dat beseft iedereen. Europees spelen is gewoon een fantastische ervaring, dus iedereen wil er ook in de competitie vol voor gaan.”