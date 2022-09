Noah De Ridder (18) maakt deel uit van ‘de nieuwe Gentse school’: “Debuut smaakt naar meer”

Hannes Van der Bruggen en Benito Raman waren lange tijd de enige rasechte Gentse jeugdproducten die het de voorbije jaren echt konden waarmaken bij het eerste elftal van de Buffalo’s. Vervolgens kwam Matisse Samoise en nu lijkt er echt sprake van een heuse tsunami aan nieuw Gents voetbaltalent. De 18-jarige Noah De Ridder is de laatste in de rij tot nu toe.

Opgegroeid in Buggenhout maar al ruim tien jaar aan de slag bij AA Gent. Noah De Ridder mag je gerust een echte Buffalo noemen. “Op mijn 12de ging ik naar de Topsportschool in Gent. Dat was best een grote aanpassing, want in het eerste middelbaar ging ik ook op internaat en dat was toch even wennen voor mezelf en mijn ouders. Ik beklaag het me echter totaal niet, want ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat dit de juiste beslissing voor me was.”

De 18-jarige middenvelder, die nog tot juni 2024 onder contract ligt in de Ghelamco Arena, proefde vorige week voor het eerst van eersteklassevoetbal en reken maar dat de Belgische jeugdinternational de smaak te pakken heeft. “Als je op de bank zit, hoop je natuurlijk wel te mogen debuteren. Bovendien zat het wedstrijdverloop helemaal mee, dankzij onze 2-0-voorsprong begon ik dan ook stiekem te hopen op een invalbeurt.”

“Ik zit nu al zo’n tien jaar bij AA Gent en daarvoor speelde ik één jaartje bij Eendracht Aalst, maar daar werd ik dus al snel weggeplukt door de Buffalo’s”, overloopt De Ridder zijn prille carrière. “Ik zou mezelf eerder omschrijven als een technisch vaardige speler met vista, die ook wel de nodige portie agressiviteit in zich heeft. Ik schuw dus zeker niet mijn defensieve taken.”

Als je Noah De Ridder polst naar zijn favoriete positie, volgt het antwoord razendsnel. “De tien natuurlijk, maar anderzijds voel ik me ook best in mijn sas op de flank. Vroeger stond ik zelfs geregeld rechtsachter. Ach, ik ben sowieso al blij als ik mag spelen, ongeacht welke positie de coach me toewijst. Dit debuut smaakt dan ook naar meer.”

“Het parcours van Malick Fofana en Ibrahim Salah is een enorme stimulans voor ons”, erkent de blonde middenvelder, die zich ook bij Jong KAA Gent uitstekend manifesteert. “Jonge spelers krijgen bij AA Gent echt hun kans en dan droom je daar zelf ook wel van, maar daarvoor moet je natuurlijk ook gewoon presteren.”

Toch liep het de voorbije maanden niet altijd even vlot voor De Ridder. “In het begin van het seizoen had ik het wat moeilijk. De combinatie van trainen met het eerste elftal en wedstrijden spelen bij Jong KAA Gent was soms best wel pittig. De laatste weken gaat het steeds beter maar ik zit zeker nog niet aan mijn topniveau.”

Dromen van de Premier League

De nieuwste telg van deze succesvolle Gentse generatie klinkt bovendien bijzonder nuchter. “Ik ben er nog lang niet hè. Natuurlijk heb ik nog werkpunten, zo zal ik fysiek toch nog wat stappen moeten zetten en in balbezit moet ik nog wat meer de rust bewaren, zodat ik telkens de juiste optie kan kiezen.”

Toch heeft ook deze jonge snaak een duidelijk doel voor ogen. “Ik droom van de Premier League en ben een grote fan van Arsenal. Een idool had ik nooit echt. Mijn generatie is natuurlijk opgegroeid met Messi en Ronaldo, dus voor die grootheden kun je alleen maar veel respect hebben.”

“Ik hoop zoals iedereen om het ver te schoppen, een buitenlands avontuur is het summum. Ik ben nog jong en focus nu evenwel vooral op korte invalbeurten. Dat is de start en hopelijk kan ik zo dit seizoen nog vaker minuten sprokkelen.”