Topondernemer Thomas Leysen laat personeel van thuis werken om energie te besparen

Iedereen krijgt gedurende de maanden november en december 5.000 kWh gas en 1.500 kWh elektriciteit aan verlaagd tarief. Dat moet voor elke maand een korting van respectievelijk 135 en 61 euro opleveren. Voor gezinnen die met stookolie verwarmen, wordt de bestaande stookoliecheque opgetrokken van 225 euro naar 300 euro.

Maar niet alleen voor de burger wordt het moeilijk om de energiefactuur te betalen. Ook grote bedrijven als Umicore moeten zich aanpassen aan de hogere kosten. Daarom is er besloten dat de temperatuur in de kantoren niet meer boven de 19 graden zal komen te staan. “We gaan het personeel vragen op vrijdag thuis te blijven. Zo kunnen we drie dagen zonder verwarming. Verwarming en verlichting van gebouwen zijn goed voor meer dan een derde van het Belgische energieverbruik, elke graad minder is 7 procent minder vraag”, klinkt het.

