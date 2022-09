Auteur financiële bestseller waarschuwt voor grootste beurscrash in de geschiedenis

© Patrick McMullan via Getty Image

“2008 was een geweldige tijd om rijk te worden. Alles ging in de verkoop. Leende miljoenen dollars om vastgoed koopjes te kopen. 2013 publiceerde ik Rich Dads Prophecy die een grotere crash voorspelde. Die crash is er. Miljoenen zullen worden weggevaagd. Wees niet een van hen. Tijd dat je rijker wordt”, schrijft de financiële bestsellerauteur op Twitter.

Volgens Kiyosaki valt er heel wat geld te verdienen met aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s en vastgoed. Hij geeft op Twitter ook tips mee over waar je best in kan investeren, namelijk in zilver. Volgens de auteur zou de prijs ervan namelijk 25 keer hoger kunnen staan binnen vijf jaar.

Ook gelooft hij dat de cryptomunten het weer beter zullen doen. “Het ideale moment om in crypto te stappen”, zegt hij. Kleine kanttekening: hij noemde bitcoin eerder dit jaar nog “waardeloos”. En crypto’s zijn sinds de piek nog steeds aan het dalen in waarde.

