Spot niet met een Serviër. Dat is de les die de laffe overvallers in de nacht van 27 op 28 juli leerden. Dusan Tadic (33) werd vlak bij zijn huis opgewacht, vluchtte, maar raakte in een handgemeen met de daders, van wie hij er bij één het vizier van zijn helm wist te openen. Na Tadic’ vuistslag sloegen de overvallers op de vlucht.