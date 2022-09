Zege van Dortmund tegen Schalke wordt overschaduwd door mogelijk ernstige blessure van Marco Reus

Borussia Dortmund heeft rivaal Schalke met het kleinste verschil geklopt in de iconische Ruhrpottderby. Een doelpunt van jongeling Moukoko volstond na een matige match, waar Marco Reus rond het halfuur van het veld gedragen werd. Dortmund neemt wel de koppositie over van Bayern, dat erg verrassend met 1-0 verloor op het veld van Augsburg.

Erg veel kansen waren er niet in de eerste periode tussen Dortmund en Schalke. Al was de thuisploeg wel duidelijk baas. Al kreeg die overmacht rond het halfuur een serieuze knauw. Marco Reus bleef liggen na een duel en de Duitser moest met een draagberrie van het veld gehaald worden.

Er wordt gevreesd voor een zware enkelblessure. Dat zou met het WK in het verschiet een fameuze streep door de rekening zijn voor de spelverdeler van Dortmund. Als de 33-jarige Duitser niet op tijd opgelapt geraakt, zal Reus voor de vierde (!) keer een internationaal voetbaltoernooi aan zich moeten laten voorbijgaan. Ook tijdens het WK in 2014 en de EK’s in 2016 en 2021 kon hij er niet bij zijn wegens een blessure.

Na het uitvallen van Reus was Bellingham wel dicht bij de openingstreffer. Schwolow bracht echter redding. Nadien dreigde de thuisploeg nog wel lichtjes, maar in de eerste helft werd er niet meer gescoord.

Ook in de tweede helft liet vooral de kwaliteit te wensen over. Het was wachten tot minuut 79 wanneer de 17-jarige Youssoufa Moukoko de 1-0 op het bord zette op voorzet van Marius Wolf. Dortmund was los en twee minuten later was Reyna bijzonder dicht bij de dubbele voorsprong. De plaatsbal van de Amerikaan ging net naast de verste paal.

Uiteindelijk zou het ook bij die stand blijven. BVB neemt de leidersplaats over in de Bundesliga, omdat Bayern verrassend met 1-0 verloor tegen buur Augsburg.