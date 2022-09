Niet te geloven statistiek kost Bayern alwéér punten, al had doelman Manuel Neuer ei zo na een moment voor de eeuwigheid beet

Een klein schokgolfje zaterdag in de Bundesliga. Bayern München ging namelijk onderuit op het veld van Augsburg.

LEES OOK. Zege van Dortmund tegen Schalke wordt overschaduwd door mogelijk ernstige blessure van Marco Reus

Het werd 1-0 voor de thuisploeg dankzij een doelpunt van Mergim Berisha vlak voor het uur. Ondanks een ultieme poging van doelman Manuel Neuer in de extra tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bayern kon zo voor de vierde keer op rij niet winnen in de competitie. Der Rekordmeister is ook leider af omdat Borussia Dortmund won van Schalke 04. Nog opmerkelijker: Bayern kon voor de eerste keer sinds februari 2020 (!) niet scoren in de Bundesliga...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen