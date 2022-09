Wegdraaien en binnen trappen: Memphis Depay toont z’n klasse in makkelijke zege van Barcelona tegen rode lantaarn Elche

FC Barcelona heeft in eigen huis makkelijk komaf gemaakt met een tienkoppig Elche. In het Spotify Camp Nou troffen Robert Lewandowksi (x2) en Memphis Depay raak: 3-0.

De bezoekers uit Elche vielen al na een klein kwartier met zijn tienen. Kapitein Verdu bleef hangen aan een doorgebroken Lewandowski en de scheids greep meteen naar de achterzak. Toch was het nog twintig minuten wachten vooraleer Barcelona de score kon openen. Lewandowski werkte op assist van jonkie Balde binnen. Maar toen moest het moment van Depay nog komen. De Nederlander hield de bal goed bij in de zestien en met een schitterende beweging ontdeed hij zich van zijn belager. De 2-0 stond op het bord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Drie minuten na de pauze legde de thuisploeg de match al in een definitieve plooi. Lewandowski stond op de goede plek en duwde zijn tweede van de middag tegen het net. Uiteindelijk zou het bij een droge 3-0 blijven, al had de score ook hoger kunnen oplopen. De troepen van Xavi nemen de leidersplaats (even) over van Real Madrid, dat zondag de Madrileens derby speelt tegen het Atlético van Carrasco en Witsel. Elche is troosteloos laatste.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder op de dag ging de Belgische belofte Largie Ramazani met Ameria op bezoek bij Mallorca. De 21-jarige aanvaller bemande negentig minuten lang de rechtsvoorpositie, maar kreeg zijn naam niet op het scorebord. De Spanjaard Pablo Maffeo (25.) scoorde de winnende treffer voor Mallorca. In de stand zijn Ramazani en Almeria veertiende met vier punten.