Youri Tielemans haalt opgelucht adem (en toont lef): Rode Duivel knalt penalty bij herneming wel tegen de netten

Zaterdagavond trok Leicester met Tielemans, Faes en Castagne in de basis naar Noord-Londen om het Tottenham van Conte bekampen. Geen makkelijke verplaatsing voor de bezoekers die helemaal onderaan het klassement bengelen. Maar na zes minuten kreeg Leicester wel de uitgelezen kans om vanaf de stip op voorsprong te klimmen. Youri Tielemans zette zich achter de bal en zag zijn inzet gepareerd worden door Lloris. Alleen moest de strafschop hernomen worden, omdat de Franse goalie net te vroeg van zijn lijn vertrokken was. Tielemans toonde lef door ook nu in dezelfde hoek te schieten niet en zette zo de 0-1 alsnog op het bord.