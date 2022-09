OH Leuven baalt na troosteloos gelijkspel bij KV Mechelen: “Zitten met gevoel dat we twee punten lieten liggen”

Het is maar hoe je het bekijkt. OH Leuven is al vijf wedstrijden op rij ongeslagen en mag daar best trots op zijn, maar tegen KV Mechelen liet het wel de overwinning liggen. Ondanks een hele helft met een man meer wisten de Leuvenaars niet te scoren. En dus overheerste na afloop de ontgoocheling.

LEES OOK. Tienkoppig KV Mechelen en OHL houden elkaar in evenwicht na erg matige partij

Had je voor het seizoen tegen Marc Brys gezegd dat hij aan de interlandbreak, met negen wedstrijden achter de rug, al zeventien punten zou tellen met OH Leuven, hij had onmiddellijk en met beide handen getekend. En je had er waarschijnlijk nog een kus bovenop gekregen ook. Vorig seizoen had hij na negen wedstrijden nog niet de helft van het huidige puntentotaal: zeven stuks om precies te zijn.

Geduldiger moeten zijn

Reden tot fierheid genoeg in Leuven, en toch heeft OHL zaterdag in Mechelen een stevige steek laten vallen. En daar zijn ze zich goed van bewust. De eerste helft was in evenwicht, maar geen van beide ploegen kwam tot scoren. Op slag van rust viel KV Mechelen echter met een man minder na een domme en roekeloze tackle van Da Cruz op Maertens. De Leuvenaars hadden een hele helft om hun man-meer-situatie uit te spelen, maar slaagden daar niet in.

“We zitten met het gevoel dat we hier twee punten hebben laten liggen”, zei Marc Brys na afloop. “We hadden de wedstrijd moeten winnen, maar dat is niet gebeurd na onze slechte tweede helft. Jammer dat we onze kansen in de eerste helft niet geconcretiseerd hebben. Na de uitsluiting speelde Mechelen slim en compact en wij geraakten er niet doorheen. Daardoor trad er zenuwachtigheid op, terwijl we geduldiger hadden moeten zijn en de bal hadden moeten laten circuleren tot zij het niet meer belopen kregen. Er lagen ook nog opties via de flanken of met afstandsschoten, maar we hebben geen van beide mogelijkheden uitgespeeld.”

© BELGA

Zwak excuus

Dat het veld er door de hevige regenval steeds drassiger bij kwam te liggen, speelde niet in de kaart van OHL, dat het dit seizoen meer dan ooit van technisch voetbal over de grond moet hebben. “Het is een zwak excuus, maar vooral onze speelhelft lag er in de tweede helft heel slecht bij”, merkte Brys op.

Omdat de Leuvenaars nauwelijks door de Mechelse muur geraakten, kwam Mario Gonzalez amper in het stuk voor. De Spaanse spits bleef ontgoocheld achter. “We hadden alle middelen om te winnen na die uitsluiting, maar we hebben de oplossing niet gevonden”, zei El Pistolero. “Een punt op Mechelen is niet slecht, maar ik denk dat we toch vooral twee punten verloren hebben. We hadden hier zeker kunnen winnen. We wilden het allemaal snel-snel doen en hadden geduldiger moeten blijven. De coach had in de rust nochtans gevraagd om kalm te blijven en rustig naar de opening te zoeken”, besloot Gonzalez.

Hoe dan ook: OHL zal begin oktober, als het thuis Union ontvangt, nog altijd verrassend hoog in het klassement prijken.