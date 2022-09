Alles lukt voor De Cuyper en drie andere conclusies na de zege van Westerlo bij Charleroi

Dankzij een droomstart en een dolle slotfase heeft Westerlo in Charleroi de eerste driepunter op verplaatsing over de streep getrokken. De Kemphanen boeken zo zes op zes en nestelen zich in de buik van het klassement. Vier conclusies na een bewogen avond in het Zwarte Land.

1. De Cuyper maakt foutje, maar bevestigt met brio

Een week na zijn glansprestatie tegen Anderlecht heeft Maxim De Cuyper tegen Charleroi opnieuw een hoofdrol opgeëist. De Kempense krullenbol slaat mea culpa voor zijn foutje dat net voor rust de aansluitingstreffer van Charleroi inluidde – De Cuyper liet Nkuba lopen, zodat die ongedekt de bal voor doel kon brengen - maar laten we vooral zijn blitzstart van zaterdagavond onthouden.

“Het is mooi dat het ieder weekend lukt”, toverde De Cuyper een kamerbrede glimlach op zijn gezicht. “Bij het eerste doelpunt zette ik twee tegenstanders in de wind en wilde ik met rechts trappen. Tot ik Reynolds zag lopen en hem net op tijd de bal kon meegeven. Ons tweede doelpunt was in de omschakeling. Lyle Foster zette zich uitstekend door, Igor Vetokele maakte een goede loopactie en het vervolg - mijn goal overhoeks - mocht er ook zijn. (grijnst) Maar ik moet ook kritisch zijn. Die aansluitingstreffer van Charleroi was mijn fout. Ik liet Nkuba in mijn rug lopen.”

Ondanks dat foutje voetbalt de linkerflankspeler op een wolk. “Blijven doorgaan is het motto. In voetbal kan het snel gaan. Die selectie voor de nationale beloftenploeg, het mooiste wat er is, is en blijft een bonus. Westerlo geniet prioriteit.” Dinsdagochtend biedt De Cuyper zich in Genk aan voor de eerste training met de Jonge Duivels.

2. Iedereen scoort

Trainers dwepen graag met het collectief. Bij Westerlo worden die woorden ook in cijfers omgezet. Het winnende doelpunt op Charleroi kwam er dankzij een omschakelmoment via drie invallers. Straf! Fixelles stuurde Nene diep, de Malinees schotelde Vaesen zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League voor. Met De Cuyper – goed voor de 0-2 – opende ook de kersverse belofteninternational zijn rekening en zo zit Westerlo na negen speeldagen aan negen verschillende doelpuntenmakers. Geen ploeg die beter of zelfs maar even goed doet. Ook Antwerp, Racing Genk of Club Brugge niet.

Ook opmerkelijk: de efficiëntie die Westerlo voor de dag legde. Drie schoten op doel, drie doelpunten. “Het waren ook drie grote kansen”, stelde Jonas De Roeck vast. “Dat je tegen een defensief sterke ploeg als Charleroi drie open kansen creëert is positief, dan doe je veel zaken goed. Zo’n efficiëntie zullen we ook in de volgende wedstrijden nodig hebben om punten te pakken.”

3. Westerlo kan ook verdedigen

Sinan Bolat moest zich tegen Charleroi al voor een 17e en 18e keer omdraaien, samen met Seraing en Zulte Waregem slikte Westerlo al de meeste tegengoals. Toch leverde Westerlo defensief een bemoedigende prestatie af. Charleroi beukte op een rode muur, maar vond amper openingen.

“Ik heb een groep gezien die er samen voor wil vechten”, stelde De Roeck tevreden vast. “Charleroi had veel meer balbezit (65 procent, nvdr.), maar creëerde amper kansen. Misschien zijn we na de 0-2 iets te weinig blijven voetballen en moeten we nog meer druk blijven zetten en de tegenstander hoog opvangen, maar dat zijn zaken die deze jonge groep nog moet leren. Enkele weken geleden hadden we deze wedstrijd verloren.”

Met de inbreng van Pietro Perdichizzi als vijfde verdediger stuurde De Roeck defensief ook tactisch bij. “Het is niet omdat je met vijf gaat verdedigen, dat je defensiever gaat spelen. Met de inbreng van Pietro was het eenvoudiger om de infiltrerende spelers op te vangen en de andere jongens wat meer ademruimte te geven.”

4. Kloof van zes punten

Ook als ploeg heeft Westerlo na de driepunter in Charleroi wat meer ademruimte. De kloof met de ploegen op de degradatieplaatsen bedraagt nu al zes punten, voor Anderlecht was dat slechts één punt.

“Het is nog veel te vroeg om daar al mee bezig te zijn”, wil De Roeck nog niet te vroeg juichen. “Die zes op zes geeft ons vooral vertrouwen, dat is veel belangrijker. We zijn op dit moment nog niet te veel bezig met die. Nu willen we vooral de goede zaken meenemen naar de volgende wedstrijd en leren uit de werkpunten. Voorlopig doet deze groep dat heel goed, dat pad moeten we de komende weken blijven volgen.”