Philippe Clement en AS Monaco zetten hun opmars verder na zege tegen Reims, Noah Fadiga (Brest) op een draagberrie afgevoerd

Het AS Monaco van coach Philippe Clement heeft zondagnamiddag op de achtste speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-3 gewonnen op het veld van Stade Reims, dat halverwege de eerste helft met een man minder kwam te staan na de uitsluiting van Bradley Locko.

De thuisploeg hield nadien nog wel even stand, maar vlak na rust lukte Aleksandr Golovin toch de 0-1. In de slotfase diepten de Monegasken de voorsprong via Takumi Minamino (87.) en Wissam Ben Yedder (90.) nog verder uit tot 0-3.

Bij de bezoekers was er een basisplaats voor Eliot Matazo. Hij mocht bij de rust in de kleedkamers blijven voor Mohamed Camara. Maxime Busi startte voor de thuisploeg en mocht na 54 minuten gaan rusten.

De vijfde zege van het seizoen levert Monaco 14 punten en een 5e plaats op. Reims hangt met zes punten maar net boven de degradatiestreep.

Theate en Doku houden leider Marseille op een gelijkspel

Met een 1-1-gelijkspel thuis tegen Rennes blijft Marseille zondag na acht speeldagen in de Franse Ligue 1 ongeslagen. Marseille pakt voorlopig de leiding met 20 punten. Dat is eentje meer dan PSG, dat vanavond op bezoek gaat bij Lyon.

De twee doelpunten kwamen op naam van Matteo Guendouzi. Eerst een eigen doelpunt (25., 0-1) en vervolgens een kopbal aan de eerste paal, deze keer wel in het juiste doel (52., 1-1). Bij de Bretoenen stond Arthur Theate heel de wedstrijd op het terrein. Hij scoorde bijna met een kopbal in de openingsfase (2.). Jérémy Doku viel in (75e). Rennes staat voorlopig achtste met twaalf punten.

Fadiga op draagberrie naar de kant

Noah Fadiga zal het duel met Brest tegen AC Ajaccio niet snel vergeten. De verdediger moest het veld verlaten op een draagberrie na een botsing met Ismael Diallo (22.). De Corsicanen wonnen voor het eerst een duel na vijf opeenvolgende nederlagen.

Romain Hamouna (65., 0-1) maakte de treffer. Brest (5 punten) en Ajaccio (4) staan samen helemaal onderaan in het klassement.

Geen nieuwe zege voor Clermont en Cauffriez

Na twee mooie overwinningen zonder tegendoelpunt tegen Nice (1-0) en Toulouse (2-0), verloor Clermont zondag van Troyes (1-3). Maximiliano Caufriez stond in de basis en werd in de 70e minuut gewisseld. Brandon Baiye bleef bankzitter bij Clermont. Johan Gastien bracht Clermont meteen op voorsprong (3., 1-0), maar Mama Bladé wiste de voorsprong uit (24., 1-1). De spits uit Guinee-Bissau maakte na rust het tweede doelpunt voor Troyes (54., 1-2). Renaud Ripart (83., 1-3) besliste de wedstrijd. De bezoekers komen zo op plaats 10 in de stand, net voor Clermont dat evenveel punten telt (10 punten).