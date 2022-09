Hein Vanhaezebrouck spaart eigen spelers niet na verlies tegen Genk: “Op deze manier wordt het moeilijk om punten te pakken”

AA Gent leek op bezoek bij Racing Genk op weg naar een hard bevochten gelijkspel maar een defensief foutje in de slotfase kwam het team van Hein Vanhaezebrouck heel duur te staan: “Het was een vrij gesloten wedstrijd met niet zoveel uitgespeelde kansen. Toch hadden we enkele momenten waarbij zij cadeautjes weggaven. Zeker in de eerste helft en ook na rust was er nog zo’n fase. Jammer dat we dit niet beter benutten.

“We moeten hier altijd winnen”, was Hein Vanhaezebrouck duidelijk na de nederlaag tegen Racing Genk. “We hebben de meeste expected goals en creëerden heel wat kansen. Maar we vergaten op doel te trappen. Nul pogingen waren tussen het kader. Dat kan niet. Je moet hier altijd op voorsprong komen.”

“Zelf gaven we heel weinig weg. Het grootste gevaar kwam er via een vrijschop van Tresor, die Roef goed redt. Bij dat doelpunt gaan we in de fout. De zone tussen Kums en Vadis was veel te groot. Samatta mocht veel te makkelijk een blok zetten waardoor Heynen vrij kon koppen. Het is niet de eerste keer dat we zo in de fout gaan. Tegen Standard gebeurde het ook. En nu vandaag kost het ons ook weer punten.”

Nochtans speelde Gent een verdienstelijke partij tegen de Limburgers.“We speelden goed, maar je blijft achter zonder punten”, aldus Vanhaezebrouck. “We hebben laten zien dat we de evenknie waren van Genk. En we hebben getoond dat we dat drukke programma met de Europese wedstrijd fysiek kunnen verteren. We zijn blijven gaan en bleven hoog druk zetten. Spijtig dat de jongens niet beloond worden. Ik ben misschien streng, maar op deze manier gaat het moeilijk zijn om punten te pakken. Je moet efficiënt zijn. Je mag nog zo goed als je wil of beter dan de tegenstander, als je niet scoort ga je niet kunnen winnen. Hopelijk kan dit een les zijn.”

Davy Roef baalt: “Heel zuur om zo nog de boot in te gaan”

Die late tegentreffer was zeker voor Davy Roef een hard gelag. De Gentse doelman acteerde op niveau en kwam enkele keren uitstekende tussenbeide maar op de kopbal van Heynen moest hij zich alsnog gewonnen geven: “Heel zuur om zo nog de boot in te gaan”, sakkerde de 28-jarige doelman. “Het is bovendien niet de eerste keer dat ons dit overkomt, dit is dan ook heel hard balen. Het ergste is dat we hier punten laten liggen die we totaal niet verdienden om te verliezen.”

Met de komst van Paul Nardi is de concurrentie onder de doelmannen flink de hoogte in gegaan in de Ghelamco Arena en ook Davy Roef plukt daar blijkbaar de vruchten van want het Gentse sluitstuk acteerde net als tegen Zulte Waregem bijzonder alert: “Ik probeer elke week mijn wedstrijd te spelen en dat lukt de ene keer al wat beter dan de andere. Ervoor ging ik niet echt in de fout maar ik had nog niet de vorm van vorig seizoen te pakken, toen ik echt punten kon pakken voor het team.”

Met een prima redding op een kopbal van Preciado en een uitstekende reflex op een schot van El Khannous wist Roef zich alvast weer te onderscheiden: “Dat schot van El Khannous was echt knap, ik moest me echt reppen om de bal met mijn vingertoppen in hoekschop te duwen. De voorbije weken was het een ander verhaal: als er een kans kwam, ging de bal meteen ook binnen, zonder dat ik er iets kon aan doen en dan heb je toch een ander gevoel. Ik ben best blij met mijn prestatie maar uiteindelijk sta je toch weer met lege handen!”

Uiteindelijk moest Roef zich toch gewonnen geven toen Heynen van kortbij binnenkopte: “Bij de eerste reacties in de kleedkamer hoorde ik dat we teveel ruimte weggaven tussen de eerste en tweede lijn. We staan daar immers in zone te verdedigen en dan moet je die ruimtes echt wel zo klein als mogelijk te houden. Achteraf hoorde ik echter dat Genk een goed block zette waardoor Vadis (Odjidja) niet kon doorlopen. Hierdoor ontstond er ruimte en konden zij scoren. Zuur.”

Sven Kums: “Moeten we toch weer achtervolgen!”

Ook Sven Kums keek met een rotgevoel terug op die cruciale fase: “We moeten die fase grondig analyseren maar eigenlijk hadden we het voordien al moeten afmaken. Het was een vrij gesloten wedstrijd met niet zoveel uitgespeelde kansen. Toch hadden we enkele momenten waarbij zij cadeautjes weggaven. Zeker in de eerste helft en ook na rust was er nog zo’n fase. Jammer dat we dit niet beter benutten.”

“Dit was een partij die misschien geen winnaar verdiende; een gelijkspel was zeker billijk geweest”, klonk de Gentse middenvelder nuchter. “De voorbije weken hebben we qua puntenaantal te weinig gepakt. Er zat zeker meer in maar ook vandaag vergeten we weer onszelf te belonen. We gooien te vaak punten op een domme manier weg.”

En zo ziet AA Gent de concurrentie toch weer wat meer afstand nemen en wordt het toch weer bikkelen om die top-vier te halen en dat zint Kums allerminst: “We hebben wel al een aantal lastige uitwedstrijden afgewerkt, dat mag je ook niet uit het oog verliezen. We wilden dit seizoen absoluut vermijden dat we opnieuw moesten achtervolgen maar dat is toch weer het geval! Ook al is het gelukkig minder erg dan vorig jaar maar toen grepen we finaal wel naast de top vier, hé.”