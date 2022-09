Ajax gaat verrassend onderuit bij AZ, PSV klopt Feyenoord na spektakelmatch

PSV heeft zondag het eerste topduel van dit seizoen in de Eredivisie gewonnen. De Eindhovenaren versloegen in een doelpuntrijk duel in het Philips-stadion Feyenoord met 4-3. Ajax verloor dan weer verrassend van AZ Alkmaar. PSV komt dankzij de drie punten en de nederlaag van Ajax mee aan de leiding in de Eredivisie.

Na het verlies in de Champions League tegen Liverpool, wou Ajax tegen AZ opnieuw met de zege aanknopen om met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan. In Alkmaar begonnen de troepen van Alfred Schreuder ook uitstekend aan de wedstrijd.

Na twaalf minuten kreeg Kenneth Taylor een schitterende bal van Daley Blind. De Nederlander behield het overzicht en bood Mohammed Kudus de openingstreffer aan. Voor de Ghanees is het meteen al de vijfde wedstrijd op rij waarin hij tot scoren komt.

Ajax leek zo met een voorsprong de kleedkamers in te duiken, maar dat was buiten Mees de Wit en Jens Odgaard gerekend. Het duo zorgde nog voor de pauze voor de ommekeer. Bij beide doelpunten zag de Amsterdamse defensie er niet geweldig uit.

Na de rust bleef Ajax zoeken naar de gelijkmaker, maar die bleef uit. Door het verlies ziet het PSV mee aan de leiding komen in de Eredivisie. AZ springt naar de derde plek.

© EPA-EFE

PSV zet Feyenoord opzij na doelpuntenfestival

Eerder op de dag won PSV de topper van de speeldag tegen Feyenoord. Feyenoord opende via Oussama Idrissi al in de derde minuut de score na balverlies bij de Eindhovenaars. PSV nam daarna de wedstrijd in handen en kwam, dankzij doelpunten van Jarrad Branthwaite en Cody Gakpo, op voorsprong. Na een fout van Armando Obispo maakte Danilo kort voor rust gelijk.

Ook na rust had PSV een overwicht. Guus Til zorgde, op aangeven van Gakpo, al snel voor de 3-2. De thuisploeg liet na om verder uit te lopen en Orkun Kökcü hielp Feyenoord in de 73e minuut weer langszij (3-3).

Obispo bezorgde PSV in de 83e minuut alsnog de overwinning, met een kopbal uit een hoekschop van Gakpo. Even voordien was Johan Bakayoko ingevallen voor Xavi Simons, die met een gele kaart achter zijn naam stond. Yorbe Vertessen bleef de hele wedstrijd op de bank.

