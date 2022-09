José Mourinho krijgt rood na woede-uitbarsting, Atalanta springt opnieuw naar de leiding in Italië na zege tegen AS Roma

In de Italiaanse Serie A heeft Atalanta Bergamo de leiding opnieuw veroverd na een 0-1-zege op het veld van AS Roma. Giorgio Scalvini zorgde net na het half uur voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Roma liet coach José Mourinho zich nog opmerken in negatieve zin. De Portugees kwam woedend het veld opgestormd na een niet gefloten strafschop en bekocht die actie met een rode kaart.

In Italië is Atalanta uitstekend aan het seizoen begonnen. Na zes speeldagen prijkte de club uit Bergamo samen met Napoli en AC Milan aan de leiding. Met AS Roma stond er voor ex-Genkies Joakim Maehle en Ruslan Malinovsky wel een lastige verplaatsing op het programma.

Atalanta liet bij vlagen ook zien waarom het aan de leiding staat in Italië. Maar vooral AS Roma maakte indruk. De troepen van José Mourinho drukten Atalanta achteruit, maar doelman Musso in verlegenheid brengen, lukte niet.

Net na het halfuur kwamen de Romeinen zelfs op achterstand. Ex-Club Brugge-target Rasmus Højlund had oog voor zijn ploegmaat Giorgio Scalvini en de Italiaan miste niet: 0-1.

Daarna was het al Roma wat de klok sloeg. Scoren lukte echter niet. Ook José Mourinho liet zich nog opmerken. De Portugees was razend na een niet gefloten strafschop en stormde het veld op. De scheidsrechter bestrafte de coach met een rode kaart, waarop Mourinho nog heel wat verwijten naar de scheidsrechter zijn hoofd gooide.

Door de zege komt Atalanta voorlopig alleen aan de leiding in de Serie A. Straks kan daar nog Napoli of AC Milan bijkomen, die wedstrijd staat om 20.45u op het programma.