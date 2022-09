Personenwagen met vier jongeren crasht tegen boom en vliegt in brand

In de Maagdenstraat ter hoogte van de Ronsese nijverheidszone Klein Frankrijk is zondagnacht rond 2 uur een VW Polo met vier inzittende jongeren uit de bocht gevlogen en tegen een boom gecrasht.

Twee van de vier jonge mannen waaronder de minderjarige bestuurder werden met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het spectaculair verkeersongeval gebeurde op het einde van een drievoudige S-bocht ter hoogte van het bedrijf Grondwerken Braco. De klap was dermate zwaar dat de kleine personenwagen in brand vloog. Door de verzengende hitte ook raakte het betonnen rijvak gebarsten. Een vijftien meter hoge plataan vatte vuur. De wagen ging volledig in vlammen op.