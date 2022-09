Geen nieuwe zege voor AC Milan: Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers kunnen thuisnederlaag tegen Napoli niet voorkomen

Napoli heeft de topper van de speeldag in Italië naar zijn hand gezet. Tegen AC Milan, met Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers in de basis, won het met 1-2. Giovanni Simeone, zoon van Atlético-coach Diego, kroonde zich tot matchwinnaar met een rake kopbal.

AC Milan en Napoli blonken na zes speeldagen samen met Atalanta Bergamo aan kop van het klassement in de Italiaanse Serie A. De clash tussen beide teams moest uitsluitsel geven wie van de twee ook bovenaan het klassement zou blijven. Bij Milan was het vooral uitkijken naar onze landgenoten. Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers kregen van coach Pioli het vertrouwen en startten in de basis. Aster Vranckx begon op de bank. Die andere Rode Duivel, Divock Origi, ontbrak bij de Rossoneri met een lichte blessure.

Milan schoot het best uit de startblokken. Charles De Ketelaere bracht Giroud in stelling, maar de Fransman liet de kans onbegrijpelijk liggen. Napoli kwam steeds beter in de wedstrijd, maar scoren lukte voor de pauze niet.

Spanning troef in de tweede helft

Na de rust was het wel raak. De Georgische sensatie Khvicha Kvaratskhelia zette Sergiño Dest in de wind en werd daarna foutief afgestopt door de Amerikaan. Matteo Politano zette zich achter de bal en schoot de bal met het nodige geluk binnen.

Milan was even van slag, maar herstelde stelselmatig het evenwicht. Twintig minuten voor tijd was het dan toch raak. Theo Hernandez zette zich goed door op de linkerflank en schotelde Olivier Giroud de gelijkmaker voor. De Franse spits had er maar zijn voet tegen te zetten.

De gelijkmaker zorgde voor nieuwe energie bij Milan. De Ketelaere ging knap voorbij zijn mannetje en zette Messias, die Alexis Saelemaekers was komen vervangen, op weg naar een doelpunt. Maar ook deze keer werd het geschenk van onze landgenoot niet uitgepakt. Messias besloot te zwak op de doelman.

Milan drukte door, maar het was Napoli dat weer op voorsprong kwam. Giovanni Simeone zette zijn hoofd tegen een voorzet en liet doelman Maignan kansloos: 1-2. De Milanezen zette nog alles op alles, maar onder meer de lat bracht nog redding voor Napoli. Dankzij de zege springen de Napolitanen opnieuw naar de leidersplaats, samen met Atalanta. Milan zakt naar de vijfde plek, op drie punten van het leidersduo.