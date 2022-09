Zo vier je een deugddoende zege tegen West Ham: Amadou Onana krijgt telefoon van fan... en maakt prompt zelf filmpje

Amadou Onana maakte deze zomer voor veertig miljoen de overstap van LOSC Lille naar Everton. Hoewel onze landgenoot zich meteen ontpopt heeft tot steunpilaar bij de Toffees, liep het op sportief vlak nog niet geweldig.

Everton was verzeild geraakt op een degradatieplek, maar kreeg met West Ham een ploeg in dezelfde situatie op bezoek. Beide ploegen hielden mekaar ook in evenwicht. Uiteindelijk was het nieuwkomer Neil Maupay die Everton de drie punten bezorgde.

Bij Everton speelde Amadou Onana een degelijke partij. Het was pas na het laatste fluitsignaal dat hij zich pas echt in de harten van de supporters speelde. Onana was duidelijk gelukkig met de drie punten en ging de zege vieren met een fan. Het zorgde alvast voor leuke beelden.