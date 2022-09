Europees voetbal kost punten: waarom uitgerekend Antwerp en KRC Genk de stand aanvoeren

Het is toch geen toeval dat Antwerp en Racing Genk, twee clubs die er Europees niet bij zijn, op nummer één en twee staan in de Jupiler Pro League? Club Brugge en AA Gent – afgelopen week nog in actie in respectievelijk de Champions League en de Conference League – kunnen ervan meespreken.

“Ik zou toch liever op de stoel van Hein Vanhaezebrouck zitten en Europees spelen”, zei Genk-trainer Wouter Vrancken na de 1-0 zege tegen AA Gent. Echt? Vanhaezebrouck weigert te bevestigen dat de deelname aan de Conference League punten kost. Meer nog: hij vindt het ondanks de amper veertien punten uit negen wedstrijden een flauw excuus.

Ook Carl Hoefkens wil het niet als een reden inroepen. “Toch niet op fysiek vlak, maar op mentaal gebied veranderen die prestaties mogelijk wel iets”, aldus de Club-trainer. Zit iets in: Club speelde dinsdag nog in Porto en pas zondag was er de 3-0 draai om de oren op Standard. “Voor sommigen is in drie, vier dagen hun leven veranderd.” Het is dus niet alleen een kwestie van fysieke paraatheid, het gaat ook om het mentale. Dat telkens opnieuw opladen of het omgaan met successen, is blijkbaar niet evident.

© BELGA

Er zijn de nederlagen van Club Brugge en AA Gent, er is ook de rangschikking. Die lijkt niet te liegen. Antwerp speelde dan wel zes wedstrijden in Europa in de voorrondes van de Conference League, maar net op het moment dat de fysieke annex mentale vermoeidheid zou kunnen toeslaan, werd de Great Old uitgeschakeld. Of misschien was het in die terugwedstrijd tegen Basaksehir (1-3-verlies) al te veel geworden? Nu staat Antwerp na twee gewone weken – met één wedstrijd dus – al acht punten voor op Club Brugge. Dat is toch al veel na een kwart van de competitie.

Nog vier Europese weken

Tweede staat Racing Genk, op vijf punten van de leider. De ploeg van Wouter Vrancken kwalificeerde zich vorig seizoen helemaal niet voor Europees voetbal en liet in deze jaargang al het vlotste voetbal zien. Dat was tegen AA Gent niet het geval, maar in de slotfase behield het team wel de luciditeit die de Buffalo’s misten met een keurige vrije trap van Trésor op het hoofd van Heynen. Vorige week hetzelfde scenario met Samatta als afwerker in de slotfase op Union, ook al een team dat Europees speelt. Odjidja sloot bij AA Gent niet genoeg aan. Donderdag was de Gentse aanvoerder nog goed voor twee goals tegen Shamrock Rovers, gisteren bleef hij onder de maat. Het zijn argumenten die door Vanhaezebrouck worden weggewuifd.

Met nog vier Europese weken (4-6 oktober, 11-13 oktober, 25-27 oktober en 1-3 november) voor het begin van het WK lijkt het voor Club Brugge, AA Gent, Union en Anderlecht vooral overleven te worden en de kloof met de concurrentie zo klein mogelijk proberen te houden.