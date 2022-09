Sterren van Paris Saint-Germain hebben weinig overschot tegen Lyon, doelpunt van Lionel Messi is voldoende voor de leidersplaats

Paris Saint-Germain heeft gedaan wat het moest doen. Op bezoek bij Lyon had het aan een doelpunt van Lionel Messi genoeg om de drie punten te pakken. Dankzij de zege sprint PSG opnieuw naar de leiding in de Franse Ligue 1. Lyon staat zesde op negen punten van de Parijzenaars.

Paris Saint-Germain heeft opnieuw geen steek laten vallen in de Frans Ligue 1. De Parijzenaars waren na zeven speeldagen nog ongeslagen, maar met Olympique Lyon stond het wel voor een gevaarlijke verplaatsing.

Het Parijse sterrenensemble had echter geen zin om met lege handen uit Lyon te vertrekken. PSG begon verschroeiend aan de wedstrijd en na vijf minuten was het al raak. Neymar ging op wandel aan de rand van de zestien en vond de vrijstaande Lionel Messi. De Argentijn twijfelde niet en schoot het leer in één tijd voorbij Lopes. Even later was het bijna opnieuw raak. Messi kreeg een soortgelijke kans, maar deze keer werd de inzet van de Argentijn nog afgeblokt.

Daarna beperkte PSG zich tot de bal in eigen rangen houden en af en toe Lopes nog eens onder vuur nemen. Toch bleef het opletten voor de counters van Lyon. Donnarruma moest zich een paar keer onderscheiden om de voorsprong op het bord te houden.

Lionel Messi kwam nog het dichtst bij de bevrijdende 2-0, maar zijn vrije trap strandde op het de lat. In de herneming scoorde Sergio Ramos wel, maar de Spanjaard stond buitenspel. Dankzij de drie punten neemt PSG opnieuw de leidersplaats over van Marseille. De Franse kampioen heeft nu twee punten meer dan Marseille.