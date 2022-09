Jan Vertonghen helpt Anderlecht aan de zege met eerste doelpunt: “Iedereen had nood aan een overwinning”

“Dit was een duidelijke overwinning, in cijfers, maar ook in het spel”, was Jan Vertonghen zichtbaar tevreden met de 4-1-zege tegen KV Kortrijk. “Uiteraard kan er altijd wel iets beter. Maar we toonden al meer agressie dan in de vorige wedstrijd, en ook het spel was al bij al niet slecht. Dit konden we zeker gebruiken: een mooie overwinning met duidelijk cijfers en goede goals. We hebben veel jongens die goed kunnen voetballen, dat heb ik al gezien. Maar we moete iets meer agressiviteit op de mat brengen. Dat hebben we vandaag gedaan.

Mijn eerste doelpunt voor de club? Ik kreeg eerder in de match al een grote kans, maar toen miste ik. Opgelucht ben ik niet echt, maar je voelt wel dat het leeft in de club. De supporters en de mensen die hier werken nood hadden nood aan een overwinning. Als je daar dan aan kan bijdragen, dan doet dat mij ook deugd.

Toby Alderweireld, zijn maatje bij de Rode Duivels, kon net als Vertonghen dit weekend met het hoofd scoren. Vond Superjan inspiratie bij zijn voormalige ploegmaat? “Wat heeft hij gedaan?”, knipoogde Vertonghen. “Toby is een goede kopper en heeft een goede timing. Maar wat hij doet, heeft niets met Anderlecht te maken. Ik ben blij dat ik Anderlecht kon helpen.”

© Isosport

Majeed Ashimeru: “We waren de supporters iets verschuldigd”

Zeldzaam beeld: Majeed Ashimeru die scoort met het hoofd. “Dat gebeurt inderdaad niet vaak”, zei hij na afloop met brede grijns. “Het is nog maar de tweede keer in mijn carrière.” Na de slappe resultaten van de voorbije weken deed de 4-1 zege deugd. “Dit voelt als een nieuwe start”, zei Ashimeru. “We voelden allemaal aan dat het heel belangrijk was vandaag om te winnen. Nu hebben we tien dagen om nog wat frisser te worden en ons hoofd leeg te maken.”

Paars-wit was gretig en nam geen genoegen met een zuinige zege. “Tonen wat Anderlecht moet tonen, dat was de bedoeling vandaag en het is gelukt”, aldus de centrale middenvelder. “We waren de supporters, die ons altijd zijn blijven steunen, iets verschuldigd. Hopelijk kunnen we op deze weg verder.” Ashimeru had het ook nog even over Jan Vertonghen, die eveneens scoorde met het hoofd. “Met al zijn ervaring vormt hij een grote meerwaarde voor deze ploeg. Gisteren oefenden we nog op stilstaande fases en zei ik hem dat hij zou scoren”, besloot hij.